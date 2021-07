Vaccino. Piemonte, “Montagne covid free”: copertura al 70% su prima dose

31.034 Gli immunizzati solo nella provincia di Cuneo

(DIRE) Torino, 26 Lug. – Il 70% delle persone coinvolte nell’iniziativa piemontese ‘Montagne covid free’ ha ricevuto almeno una dose di vaccino. I dati sono stati presentati dalla Regione Piemonte alla presenza del generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario all’Emergenza Covid, che oggi era in visita in Piemonte. Su 1.181 comuni presenti sul territorio piemontese, quelli classificati come montani sono 226 per un totale di circa 110.000 abitanti. Vengono definiti ‘montani’ i comuni che distano più di 25 minuti da un ospedale: sono 92 solo nella provincia di Cuneo che – oltre a essere la più popolosa – è stata la più virtuosa, con 31.034 somministrazioni che hanno interessato il 72% della popolazione. A seguire, le province di Alessandria e Asti, ultima la provincia di Biella in cui ha ottenuto almeno una dose il 65% della popolazione. (Red/ Dire) 18:31 26-07-21