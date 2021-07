Il Generale Gianfranco Cavallo, Comandante Interregionale Culqualber, strumento di alta direzione strategica dell’Arma di Calabria e Sicilia, a distanza di pochi giorni dalla sua ultima visita in terra reggina, è tornato a far sentire la sua vicinanza ai Carabinieri che operano nella nostra provincia.

In questa occasione, meta della sua visita sono stati i Comandi Compagnia di Melito Porto Salvo e Bianco, nonché la Stazione di Africo, dove è stato accolto dai rispettivi Comandanti e da una rappresentanza dei militari di ogni grado.

L’alto Ufficiale, durante la sua visita, ha tenuto – tra l’altro – a sottolineare il valore dell’ascolto delle proprie comunità, fattore tanto più importante nei Reparti che rappresentano la rete della prevenzione ravvicinata, attraverso un intenso controllo del territorio orientato al bene pubblico globale quale nuova dimensione della sicurezza.

Comunicato Stampa – Carabinieri