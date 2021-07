Pordenone, incidente stradale a Casarsa

Il 27 Luglio alle 12.47 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Casarsa per un incidente stradale. Un’auto era uscita di strada e gli operatori VVF hanno provveduto a liberare i due occupanti, mettere in sicurezza la vettura e hanno dato supporto al personale sanitario, giunto sul posto con ambulanza e l’auto medica di Pordenone. Le persone coinvolte sono state portate all’ospedale di San Vito per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale di Casarsa.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73903