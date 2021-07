Tokyo 2020 – Basket 3×3, Azzurre eliminate nei Quarti dalla Cina (13-19). Petrucci: “Buon risultato, perso contro una squadra più forte”

Tokyo 2020

Torneo 3×3 femminile

Italia-Cina 13-19 (D’Alie e Consolini 5)

Il cammino olimpico Azzurro si ferma ai Quarti di finale

Petrucci: “Buon risultato, perso contro una squadra più forte”

Capobianco: “Grazie Azzurre, ci abbiamo provato fino in fondo”

Tokyo. Si arresta nei Quarti di finale il cammino della Nazionale 3×3 Femminile ai Giochi Olimpici. Le Azzurre sono state battute 13-19 dalla Cina, che così ha bissato il successo ottenuto nella prima fase.

Se in occasione della prima sconfitta era stata Zhang a fare la differenza, questa volta è stata Wang a condannare le Azzurre, costrette a inseguire già dalle prime battute. L’Italia ha pagato l’1/6 dall’arco, perché per battere una squadra fisica come la Cina sarebbe stato necessario tirare con percentuali alte da fuori: i punti di Consolini e D’Alie ci hanno tenuto a -2 fino a 4 minuti dalla fine, poi Wang e Zhang hanno prodotto l’allungo decisivo.

Queste le parole del presidente della FIP Giovanni Petrucci: “Ringrazio la Nazionale 3×3 e Andrea Capobianco. Ce l’hanno messa tutta. In questo torneo c’erano Nazioni onestamente più forti, abbiamo comunque raggiunto una posizione dignitosa. Abbiamo vinto un Mondiale 3×3 nel 2018, adesso questa squadra ha tenuto alto il nome dell’Italia. E’ chiaro che volevamo e potevamo puntare più in alto, ma ad arrivare sesti ad una Olimpiade ci si mette la firma”.

Andrea Capobianco: “Ringrazio le otto ragazze che ci hanno fatto vivere il sogno in questi anni e le tantissime persone che ci hanno seguito e incitato dall’Italia. Ci abbiamo provato ma nello sport bisogna ammettere quando un avversario è più forte: la Cina oggi si è confermata una squadra notevole. Il basket 3×3 è uno sport bellissimo, spero che ottenga sempre più spazio e visibilità”.

Rae D’Alie: “Come abbiamo giocato la partita di stasera, può ispirare tante persone. Su ogni posizione eravamo più piccole di altezza e più piccole di grandezza ma non abbiamo mai mollato. Questa è la forza del cuore italiano. Ed è una delle cose più belle che portiamo via da Tokyo. Immagino che ci siano tanti piccoli giocatori e giocatrici a casa che in questo momento dicono ‘anche io posso arrivare all’Olimpiade’. Se abbiamo dato questa speranza, abbiamo fatto il nostro compito”.

Il percorso completato dalle ragazze di Andrea Capobianco rimane comunque straordinario. L’Italia si è qualificata all’Olimpiade battendo l’Ungheria nella finale del preolimpico di Debrecen e poi ha chiuso nei primi sei posti il torneo di Tokyo.

Un messaggio importante, per certi versi storico, e che andrà preso ad esempio dalle tante ragazze che si stanno avvicinando al Basket 3×3, sport che per la prima volta a Tokyo è entrato a far parte delle discipline olimpiche. L’Italia chiude il torneo con le due vittorie ottenute con Romania e Mongolia e sei sconfitte ma sempre le Azzurre hanno tenuto il campo con determinazione e orgoglio. Proprio come aveva chiesto Capobianco alla vigilia della partenza per il Giappone: “Dobbiamo dare sempre il 100% delle nostre possibilità, poi faremo i complimenti a chi si dimostrerà più forte di noi”.

Italia-Cina 13-19

Italia: D’Alie 5, Consolini 5, Filippi 2, Rulli 1

Cina: Yang 3, Zhang 4, Wan 1, Wang 11

Tutti i tabellini

Italia-Russian Olympic Committee 9-17

Italia: D’Alie 1, Consolini 3, Filippi, Rulli 5

Russian Olympic Committee: Kozik 4, Logunova 5, Frolkina O. 6, Frolkina E. 2

Italia-USA 13-17

Italia: D’Alie 4, Consolini 3, Filippi 2, Rulli 4

USA: Plum 3, Young 2, Dolson 6, Gray 6

Italia-Giappone 10-22

Italia: D’Alie 3, Consolini 4, Filippi 2, Rulli 1

Giappone: Mawuli 8, Shinozaki 5, Nishioka 4, Yamamoto 5

Italia-Cina 13-22

Italia: D’Alie 6, Consolini 5, Filippi, Rulli 2

Cina: Yang 7, Zhang 8, Wan 3, Wang 4

Italia-Romania 22-14

Italia: D’Alie 13, Consolini 5, Filippi 1, Rulli 3

Romania: Cuic 4, Ursu 1, Stoenescu 3, Marginean 6

Italia-Mongolia 15-14

Italia: D’Alie 8, Consolini 3, Filippi 2, Rulli 2

Mongolia: Munkhsaikhan 3, Enkhtaivan 4, Onolbaatar, Bayasgalan 7

Italia-Francia 16-19

Italia: D’Alie 8, Consolini 2, Filippi 1, Rulli 5

Francia: Paget 3, Filip 6, Guapo 6, Toure 4

Torneo di basket 3×3 femminile (Aomi Urban Sports Park)

Sabato 24 luglio

Russian Olympic Committee-Giappone 21-18

Cina-Romania 21-10

Russian Olympic Committee-Cina 19-9

Romania-Giappone 8-20

Italia-Mongolia 15-14

USA-Francia 17-10

Mongolia-USA 9-21

Italia-Francia 16-19

Domenica 25 luglio

Giappone-Mongolia 19-10

Italia-Romania 22-14

Mongolia-Russian Olympic Committee 5-21

Italia-Cina 13-22

Romania-USA 11-22

Giappone-Francia 19-15

Cina-Francia 20-13

Russian Olympic Committee-USA 16-20

Lunedì 26 luglio

Giappone-Cina 12-15

Mongolia-Romania 14-22

Romania-Russian Olympic Committee 12-21

Italia-Giappone 10-22

Francia-Mongolia 22-18

Italia-USA 13-17

USA-Cina 21-19

Francia-Russian Olympic Committee 17-14

Martedì 27 luglio

USA-Giappone 18-20

Cina-Mongolia 21-9

Francia-Romania 22-12

Italia-Russian Olympic Committee 9-17

Quarti di finale

Italia-Cina 13-19

Giappone-Francia 14-16

Classifica prima fase

Stati Uniti 6-1

Russian Olympic Committee 5-2

Cina 5-2

Giappone 5-2

Francia 4-3

Italia 2-5

Romania 1-6

Mongolia 0-7

Mercoledì 28 luglio

Semifinali

Cina-Russian Olympic Committee (ore 10.00 in Italia)

Stati Uniti-Francia (ore 11.10 in Italia)

Finale Bronzo (13.45 ora locale)

Finale Oro (14.55 ora locale)

Nazionale 3×3 Femminile

#3 Rae Lin D’Alie (1987, 160)

#4 Chiara Consolini (1988, 182)

#5 Marcella Filippi (1985, 186)

#8 Giulia Rulli (1991, 185)

Team Leader: Andrea Capobianco

La formula del torneo olimpico

Il torneo è composto da 8 squadre. Cina, Mongolia, Romania e Russian Olympic Committee si sono qualificate tramite ranking FIBA 3×3 (la somma dei punti dei primi 100 giocatori/giocatrici compone il ranking di una Federazione) mentre Stati Uniti, Francia, Giappone e Italia si sono qualificate attraverso i tornei preolimpici. La formula prevede che le squadre si sfidino l’un l’altra in un unico girone. Le prime due classificate avanzano direttamente alle semifinali mentre le formazioni dalla terza alla sesta posizione giocano i quarti di finale. Settima e ottava classificate sono eliminate. Le gare per le Medaglie si giocano tutte mercoledì 28 luglio.

Il 3×3

Il 3×3 è una disciplina derivante dalla pallacanestro giocata sui playground all’aperto che si gioca su un solo lato del campo da basket da due formazioni composte ciascuna da tre atleti (più un cambio per squadra). Ecco le principali regole: la partita si disputa su un solo tempo da 10 minuti e può terminare in anticipo solo se una delle due formazioni raggiunge i 21 punti. Se al termine del tempo regolare le squadre sono in parità, si disputano i supplementari e a vincere sarà la squadra che per prima realizzerà due punti.

Ogni canestro da dentro l’arco vale un punto; ogni canestro da dietro l’arco vale due punti. Ogni azione può durare al massimo 12 secondi. La squadra in difesa che recupera la palla deve portare obbligatoriamente la stessa oltre la linea dell’arco prima di poter tentare un tiro. Ogni squadra ha a disposizione un time out di 30 secondi e non c’è un numero massimo di falli che un giocatore può commettere ma due falli antisportivi comportano l’espulsione. I falli sul tiro vengono puniti con un tiro libero se l’infrazione è stata commessa da dentro l’arco e con due tiri liberi se viene invece commessa fuori dall’arco. Al settimo, ottavo e nono fallo di squadra vengono assegnati due tiri liberi per ogni fallo. Dopo la decima infrazione sono previsti due tiri liberi e il possesso palla per ogni fallo.

