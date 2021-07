Tra scienza e nuovo umanesimo

Nella caverna del complottismo al tempo del Covid

Al tempo del Covid, i parallelismi tra le nuove disposizioni sui vaccini contro il coronavirus e il regime nazista, sono molto frequenti. Ormai alcuni manifestanti hanno mostrato le stelle di David, paragonato il certificato verde alla svastica e intonato il coro “Norimberga”. È impossibile trovare le parole per esprimere lo smarrimento che proviamo, in questa sospensione del tempo attraversata da vertiginosi cambiamenti, ma non si può vedere il complottismo ovunque e lo scenario politico sembra ormai determinare le scelte motivazionali di ognuno di noi.

Non è possibile polemizzare sulla scienza, non abbiamo gli strumenti adatti per farlo! Si continua a stare nella caverna, confinati in una grotta per tutta la vita. Tutti prigionieri però non sanno di essere tali e si illudono di aver compreso tutto. Prigionieri di un sistema che vuole indottrinare ,inculcando un mondo perverso. È come quel malvagio imbroglione, che dietro quegli “ometti” ha acceso un fuoco, per mezzo del quale proietta ombre di tutto, dagli oritteropi alle zebre, sulla parete della caverna. E tutti vedono solo quello che gli viene imposto di vedere, quello che pensano sia l’unica realtà.

Solo fuggendo dalla grotta i prigionieri potrebbero scoprire la brillante realtà illuminata dal Sole al di là di essa. Ecco,siamo ottenebrati nella caverna e Platone, il filosofo illuminato, sta cercando di trascinarci nella luce. Ma non è possibile, anche probabile, che Platone e altri sedicenti salvatori, che dicono di aver visto la luce e vogliono che anche noi la vediamo, siano dei ciarlatani o comunque dei pazzi? Data la profonda capacità di autoinganno, è probabile che quando si pensa di aver lasciato la caverna, in realtà si stanno solo scambiando una serie di illusioni.

Questa è l’attuale situazione, che proietta uno scenario di crisi che segnerà il tempo, che macchierà i libri con inchiostro indelebile, simbolo di una deriva antidemocratica per eccellenza, di conflitti sul dibattito scientifico, di una “dittatura tecnico-sanitaria’, di una sperimentazione di massa. Si vive in una caverna in cui vige l’inconsapevole leggerezza di tracciamenti e controlli, di un dibattito scientifico del tutto aperto, ma è anche vero che i vaccini e non solo, hanno caratterizzato il percorso della ricerca scientifica, e salvato la vita di milioni di individui. Perché parlare sempre di complottismo?

prof. Raffaella Solano