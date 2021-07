Coronavirus, USA: consigliato uso mascherina anche in casa sebbene vaccinati

09:53 – I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno consigliato agli americani che vivono in aree in cui è stato registrato un aumento dei contagi da Coronavirus, di indossare le mascherine per la protezione personale in casa e nei luoghi chiusi, anche se completamente vaccinati. Il controverso argomento dell’uso obbligatorio della mascherina è stato a lungo dibattuto negli USA dall’inizio della pandemia, soprattutto per studenti e personale scolastico. In particolar modo il CDC afferma che per prevenire la diffusione della contagiosa variante Delta, è necessario indossare la mascherina, soprattutto al chiuso. Nelle scuole apprendere con i compagni indossando la mascherina è “scomodo“, secondo il Presidente Joe Biden, ma necessario per avere “la migliore protezione disponibile“. (cit. BBC)

SM