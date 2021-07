Economia, Mattel: aumento prezzi dei giocattoli, ma Barbie registra aumento vendite

10:07 – L’economia globale si sta lentamente riprendendo dalla pandemia, ma il costo delle materie prime e delle spedizioni ha registrato un aumento. Mattel, tra i più grandi produttori di giocattoli, si è vedrà costretto ad aumentare i prezzi nel periodo pre-natalizio, ma ancora è incerto su quali prodotti verrà applicato l’aumento. Mattel è ampiamente conosciuto per la sua produzione di Barbie, Monster High, Big Jim, gli automodelli Hot Wheels e Matchbox, la serie di action figure Masters of the Universe e le carte da gioco UNO. La casa produttrice ha registrato vendite migliori del previsto per le Barbie, con un guadagno di oltre $ 1 miliardo. Mattel non sarà l’unico ad aumentare i prezzi, anche altri produttori si apprestano a farlo. Mattel ha registrato un aumento del 40% delle vendite, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in particolar modo Barbi ha avuto un aumento del 46% delle fatturazioni. La casa produttrice si aspetta che Barbie continui la sua ascesa, in virtù anche delle nuove bambole e del nuovo film in uscita. (cit. BBC)

SM