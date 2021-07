India, incidente stradale: camion travolge autobus, 18 vittime e 30 feriti gravi

09:36 – Un camion ha investito un autobus fermo sul ciglio della strada per un guasto nello Stato dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India. L’incidente ha provocato almeno 18 vittime e 30 feriti in gravi condizioni. L’autobus stava trasportando circa 140 passeggeri, con un limite di 65, di cui alcuni erano a bordo, mentre altri dormivano fuori del mezzo in attesa che il guasto venisse riparato. Il camion ha colpito il bus da dietro, sul web sono stati caricati video degli effetti dell’incidente. I passeggeri dell’autobus erano migranti e lavoratori che sono costretti a viaggiare per molti chilometri tutti i giorni. Scrive BBC che “il primo ministro Narendra Modi ha twittato le sue condoglianze e ha annunciato 200.000 rupie ($ 2.686) come risarcimento per le famiglie delle vittime e 50.000 rupie per coloro che sono rimasti feriti“. (cit. BBC)

SM