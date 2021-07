Tokyo 2020. Beach Volley: Carambula-Rossi battuti 2-0 dai numeri uno al mondo

Tokyo. Alla Shiokaze Park Arena la coppia italiana formata da Enrico Rossi e Adrian Carambula è stata sconfitta oggi dalla coppia del Qatar Cherif-Ahmed 2-0 (24-22, 21-13). Contro i numeri 1 del ranking mondiale gli atleti dell’Aeronautica Militare hanno disputato un grande primo set, conducendo sempre il gioco (15-13). La formazione tricolore ha imposto il proprio ritmo fin sul (20-18), ma al momento di chiudere ha sprecato delle buone occasioni (20-20). Dopo altre due chances non concretizzate, la palla set è capitata a Cherif-Ahmed che non hanno sbagliato (22-24).

Il parziale perso ha pesato sulle spalle della coppia italiana, che al ritorno in campo ha perso subito contatto (2-6). Adrian ed Enrico non sono riusciti a replicare le buone cose del primo set e i numeri 1 al mondo hanno chiuso i conti sul (13-21).

Per proseguire l’avventura olimpica Rossi-Carambula dovranno battere nell’ultimo match della pool C gli svizzeri Heidrich-Gerson (30 luglio, ore 3 italiane): entrambe le coppie sono a quota zero successi e chi vincerà accederà agli spareggi per gli ottavi “lucky loser match”.

ADRIAN CARAMBULA: “Il rimpianto è per il primo set, avevamo la grande opportunità di vincerlo e invece non lo abbiamo fatto. Questo ha pesato molto nel secondo parziale e contro i numeri uno al mondo non te lo puoi permettere. Sono contento del primo set, perché siamo stato in campo bene e per lunghe fasi abbiamo condotto il gioco. Purtroppo non abbiamo chiuso quella palla e queste sono partite così”.

ENRICO ROSSI: “Quando noi ci esprimiamo sui nostri livelli siamo quelli del primo set, capaci di mettere in difficoltà chiunque, compresi i numeri uno del ranking mondiale. Adesso diventa molto dura, ma in vista dell’ultimo decisivo match dobbiamo ripartire dalle cose positive che si sono viste questa sera. Sappiamo che con una vittoria possiamo continuare la nostra avventura in questo torneo meraviglioso, quindi da domani concentrati al massimo sulla gara di venerdì”.



TABELLINO: Cherif-Ahmed – Rossi-Carambula 2-0 (24-22, 21-13)

Cherif-Ahmed – Punti in attacco: 27 (16 Cherif, 11 Ahmed); Aces: 0; Battute sbagliate: 4; Muri vincenti: 6; Errori totali: 7.

Rossi-Carambula – Punti in attacco: 23 (16 Rossi, 7 Carambula); Aces: 1; Battute sbagliate: 4; Muri vincenti: 4; Errori totali: 12.

Arbitri: Padron (Spa) e Carvalho (Por)

Durata Set: 24’, 16’.

Tokyo 2020 – Beach Volley: Menegatti-Orsi Toth superate dalle australiane 2-0



Tokyo. Le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, nel penultimo match serale del torneo di beach volley, sono state sconfitte dalla coppia australiana Artacho Del Solar-Clancy (22-20, 21-19). La coppia dell’Aeronautica Militare ha lottato in entrambi i set, ma non è riuscita a mantenere costante il suo livello di gioco e le avversarie ne hanno approfittato.

Le ragazze di Terenzio Feroleto hanno iniziato bene il match, portandosi avanti (10-8). Le fasi successive, invece, hanno visto Marta e Viktoria andare in difficoltà, subendo un lungo parziale dalle australiane (14-17). Superato il passaggio a vuoto, Menegatti-Orsi Toth hanno riaperto il set (18-18), senza tuttavia riuscire a completare la rimonta (20-22).

Nella seconda frazione le australiane sono scappate avanti e la coppia italiana ha perso terreno (10-14). Le azzurre non sono riuscite ad accorciare le distanze fino al (15-20) quando Marta e Viktoria hanno dato vita a un bel recupero, fermato da Artacho Del Solar-Clancy sul (19-21).

In virtù delle due sconfitte subite, per Menegatti-Orsi Toth sarà decisiva la sfida di venerdì 30 luglio (ore 13 italiane) contro le cubane Lidy-Leila: alle azzurre serve una vittoria per ottenere il terzo posto e qualificarsi agli spareggi per gli ottavi di finale “lucky loser match”.

MARTA MENEGATTI: “È stata una partita con molti alti e bassi, a momenti eravamo avanti e in altri invece siamo andate in difficoltà. Non siamo riuscite ad avere un livello costante di gioco e contro una squadra solida come quella australiana lo paghi a caro prezzo. Dobbiamo ora recuperare un po’ di energie e preparare bene la prossima partita contro le cubane, una sfida alla nostra portata che dobbiamo assolutamente vincere per continuare il nostro cammino. Sarà fondamentale entrare in campo con più fiducia e ancora maggiore determinazione”.

VIKTORIA ORSI TOTH: “Dobbiamo sicuramente crescere nel side-out, il mio cambio palla ha avuto diversi problemi. Penso di aver sbagliato il cuore del set. Per la prossima partita dovremo concentrarci sul nostro gioco e crescere, vogliamo superare la fase a gironi a tutti i costi.”

TABELLINO: Artacho Del Solar-Clancy – Menegatti-Orsi Toth 2-0 (22-20, 21-19)

Artacho Del Solar/Clancy – Punti in attacco: 25 (10 Artacho, 15 Clancy); Aces: 5; Battute sbagliate: 8; Muri vincenti: 2; Errori totali: 11.

Menegatti – Orsi Toth – Punti in attacco: 21 (Menegatti 6, 15 Orsi Toth); Aces: 5; Battute sbagliate: 3; Muri vincenti: 2; Errori totali: 11.

Arbitri: Papadagoulas (Gre) e Franzen (Ger)

Durata Set: 23’, 20’.

I RISULTATI E IL CALENDARIO DELLE COPPIE ITALIANE

Torneo Maschile – Pool F

Gottsu/Shiratori (JPN); Thole J./Wickler (GER); Nicolai/Lupo (ITA); Kantor/Losiak (POL)

25/07: Gottsu/Shiratori – Kantor/Losiak 0-2

25/07: Thole J./Wickler – Nicolai/Lupo ore 20 locali 1-2

27/07: Gottsu/Shiratori – Nicolai/Lupo ore 10 locali 0-2

27/07: Thole J./Wickler – Kantor/Losiak ore 20 locali 2-0

30/07: Nicolai/Lupo – Kantor/Losiak ore 16 locali (ore 9 in Italia)

31/07: Gottsu/Shiratori – Thole J./Wickler ore 11 locali (ore 4 in Italia)

Classifica Pool F

Nicolai-Lupo 2V, Thole-Wickler (GER) e Kantor-Losiak (POL) 1V, Gottsu-Shiratori (JPN) 0V.

Torneo Maschile – Pool C

Cherif-Ahmed (QAT); Gibb-Bourne (USA); Carambula-Rossi; Heidrich-Gerson (SUI).

25/07: Cherif/Ahmed – Heidrich/Gerson 2-0

25/07: Gibb/Bourne – Carambula-Rossi 2-0

28/07: Gibb/Bourne – Heidrich/Gerson 2-0

28/07: Cherif/Ahmed- Carambula-Rossi 2-0

30/07: Carambula-Rossi – Heidrich/Gerson ore 10 locali (ore 3 in Italia)

30/07: Cherif/Ahmed – Gibb/Bourne ore 22 locali (ore 15 in Italia)

Classifica: Cherif-Ahmed e Gibb-Bourne 2V, Carambula-Rossi e Heidrich-Gerson 0V.

Torneo Femminile – Pool E

Artacho Del Solar-Clancy (AUS); Makroguzova-Kholomina (ROC); Menegatti-Orsi Toth; Lidy/Leila (CUB).

25/07: Artacho Del Solar/Clancy – Lidy/Leila 2-0

25/07: Makroguzova/Kholomina – Menegatti/Orsi Toth 2-0

28/07: Makroguzova/Kholomina – Lidy/Leila 2-0

28/07: Artacho Del Solar/Clancy – Menegatti/Orsi Toth 2-0

30/07: Artacho Del Solar/Clancy – Makroguzova/Kholomina ore 15 locali (ore 8 in Italia)

30/07: Menegatti/Orsi Toth – Lidy/Leila ore 20 locali (ore 13 in Italia)

Classifica: Artacho Del Solar-Clancy e Makroguzova-Kholomina 2V, Menegatti-Orsi Toth e Lidy-Leila 0V.

Formula

Le prime due squadre di ciascun raggruppamento e le due migliori terze accederanno direttamente agli ottavi di finali. Le ultime due formazioni degli si qualificheranno attraverso due spareggi (lucky loser), che vedranno in campo le 4 restanti terze classificate.