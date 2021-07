Covid. 6.171 Nuovi casi su 224.790 test, positività al 2,7%, 15 decessi

(DIRE) Roma, 29 Lug. – Sono 6171 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 224.790 test effettuati, per un tasso di positività del 2,7%, in leggero aumento rispetto al 2,3% di ieri (5.696 su 248.472 test). Sono 19 le vittime da coronavirus registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri i decessi erano stati 15. Sono 194 i ricoverati in terapia intensiva in Italia causa covid, +11 rispetto a ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/ Dire) 17:44 29-07-21