R.D. Congo. Birihanze (Ministro): Scommettiamo sull’agroindustria

(DIRE) Roma, 29 Lug. – Creare realtà di riferimento per l’agroindustria in ciascuna delle 26 province della Repubblica democratica del Congo: è l’obiettivo indicato dal ministro Désire M’zinga Birihanze, ospite oggi di un incontro nella redazione dell’agenzia Dire.

Birihanze, titolare del dicastero dell’Agricoltura e originario della città di Goma, capoluogo della regione orientale del Kivu, ha rivolto un appello agli investitori europei e anche italiani affinché colgano opportunità in Congo. “Il presidente Felix Tshisekedi è una grande chance per il Paese” ha detto il ministro. “Il cambiamento è difficile ma si è creata un’alleanza per salvare il Congo, cambiando rotta”.

Secondo Birihanze, solo nell’est del Paese è possibile triplicare la produzione agricola, mentre nella parte occidentale l’obiettivo è il raddoppio. “Dobbiamo migliorare le strade, puntare sul trasporto, la distribuzione e la trasformazione” ha detto il ministro: “Gli investitori sono benvenuti”.

L’incontro con Birihanze è stato organizzato da Italia Africa Business Week (Iabw), un forum internazionale giunto alla quinta edizione, in programma il 9 e 10 ottobre. Ad aprire i lavori di oggi, su un tema definito “importantissimo” per il Congo e per l’intera area subsahariana, il suo presidente Cleophas Dioma. (Vig/Dire) 14:02 29-07-21