(DIRE) Roma, 29 Lug. – Diverse pattuglie della Polizia Locale del VI Gruppo Torri sono intervenute in via Casilina, zona Borghesiana, a seguito di un incendio di sterpaglie divampato a bordo strada all’altezza di via del Ponte della Catena. Al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di Vigili del fuoco e Protezione Civile. (Ago/ Dire) 18:32 29-07-21