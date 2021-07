Vibo Valentia, cede il manto stradale: autocisterna carica di gasolio si ribalta

Nella giornata del 28 Luglio, i Vigili del Fuoco Vibo Valentia sono intervenuti lungo la SS18, nel comune di Ionadi in prossimità del bivio per San Costantino, per il ribaltamento di un’ autocisterna che trasportava circa 18000 litri di gasolio a causa del cedimento del terreno. Gli operatori, dopo aver messo in sicurezza il mezzo e fatto evacuare a scopo precauzionale una abitazione presente nelle vicinanze, hanno fornito assistenza tecnica al personale della ditta che ha effettuato il travaso del liquido combustibile su un’altra autocisterna. Al termine delle operazioni di travaso i Vigili del fuoco con l’utilizzo dell’autogru hanno recuperato e messo su strada l’autocisterna.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73927