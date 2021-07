Beach Volley Tokyo 2020. Tris di Nicolai-Lupo, agli ottavi da primi del girone

Tokyo. Allo Shiokaze Park gli Azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno ottenuto il terzo successo consecutivo nel torneo olimpico di beach volley. Gli atleti dell’Aeronautica Militare hanno disputato un grande partita, battendo la forte coppia polacca Kantor-Losiak 2-1 (21-19, 17-21, 15-10). Il tutto sotto gli occhi di tre spettatori speciali presenti sulle tribune: il presidente del CIO Thomas Bach, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Fivb Ary Graça. I vice campioni olimpici sono entrati forte in partita e hanno preso il comando (12-10). I ragazzi di Matteo Varnier hanno tenuto un buon ritmo, resistendo anche al rientro degli avversari (17-16). Sul (20-19) l’ultimo punto del set è stato un autentico miracolo di Paolo Nicolai: strepitoso recupero nella parte di campo avversaria e poi grande muro per il definitivo (21-19).

Nella seconda frazione le coppie hanno viaggiato appaiati fin sull’11-11, quando la formazione polacca ha sfruttato un momento di difficoltà degli azzurri (11-14). Paolo e Daniele hanno risposto prontamente (14-14), però nel finale sono stati Kantor-Losiak a trovare l’allungo decisivo (17-21). Molto diverso l’andamento del tie-break, gli atleti dell’Aeronautica Militare hanno mostrato fin dalle prime azioni un ottimo beach volley (7-4). Paolo e Daniele non hanno mai dato respiro agli avversari (10-5) e il set si è trasformato in un monologo azzurro, chiuso sul (15-10).

Grazie alle tre vittorie in altrettante partite i vice campioni olimpici hanno chiuso al primo posto la pool F e negli ottavi incontreranno una delle seconde classificate della fase a gironi: l’accoppiamento sarà determinato da un sorteggio, in programma domani alle ore 18.30 locali (11.30 in Italia), al termine di tutte le pool.

PAOLO NICOLAI: “È stata una bella partita che ci dà ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. Ora però inizia una fase completamente diversa, in cui ogni gara è a sé. Le tre vittorie conquistate conteranno davvero poco, dovremo essere consapevoli che le difficoltà ci saranno e che dovremo essere pronti a soffrire, perché i momenti bui fanno parte del gioco”.

DANIELE LUPO: “La chiave giusta è affrontare ogni singolo punto di ogni singolo match con la massima concentrazione. Questo è il modo più corretto per affrontare il torneo olimpico”.

TABELLINO: Nicolai-Lupo – Kantor-Losiak 2-1 (21-19, 17-21, 15-10)

Nicolai-Lupo – Punti in attacco: 29 (14 Nicolai, 15 Lupo); Aces: 3; Battute sbagliate: 8; Muri vincenti: 7; Errori totali: 16.

Kantor-Losiak – Punti in attacco: 31 (15 Kantor, 16 Losiak); Aces: 2; Battute sbagliate: 9; Muri vincenti: 1; Errori totali: 14.

Arbitri: Ferro (Bra) e Wang (Chn).

Durata Set: 22’, 21’, 14’.

c.s. – FIPAV