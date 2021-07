Biden offre 100 dollari a chi si vaccina

Dopo il cocente fallimento della sua politica sui vaccini. Ricordiamo che promise al mondo che avrebbe vaccinato la maggior parte degli abitanti degli States entro il 4 Luglio, in modo che la ricorrenza fondamentale per gli americani sarebbe stata ancora più solenne con l’aggiunta della vittoria sul covid. Adesso Joe Biden ci riprova, questa volta tenta con la proposta o meglio con l’offerta di 100 dollari a tutti coloro che decidono di farsi inoculare il vaccino anticovid. Il Presidente USA starebbe anche chiedendo all’ esercito di considerare di aggiungere il vaccino Covid-19 a quelli obbligatori per i militari a stelle e strisce. Già i dipendenti federali hanno l’obbligo di uso mascherine e vaccinazione o test obbligatori. Insomma la politica vaccinale di Biden ha attecchito molto poco negli Stati Uniti forse pesano i ritardi dell’amministrazione sulla vicenda relativa all’accertamento della nascita del virus in Cina. Il gigante asiatico, che non soffre assolutamente di complesso d’inferiorità nei confronti degli USA, ha più volte ed in malo modo, respinto le accuse al mittente, e non ha mai permesso una vera e propria ispezione al team dell’OMS ammessa sul suolo cinese solo dopo più di un anno.

