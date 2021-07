Covid-19. Prorogata la quarantena su ingressi da paesi extraeuropei

Rimane in vigore la quarantena di 10 giorni per chi arriva in Italia dai Paesi extraeuropei, resta l’eccezione per quella lista di stati “raccomandati” dall’Unione Europea, per i quali la sosta obbligata è di soli 5 giorni. Anche dalla Gran Bretagna, mini quarantena di 5 giorni ed utilizzo dei certificati vaccinali al pari del Green Pass europeo. Certificazione verde che servirà per i paesi dell’area Schengen, oltre che per Stati Uniti, Canada e Giappone. E’ quanto previsto nell’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza per il contenimento del contagio da covid-19 relativamente al periodo di quarantena.

FR