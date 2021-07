Covid. ISS-Ministero: tasso occupazione terapia intensiva stabile a 2%

“Sale a 3% tasso occupazione, ricoveri in aumento”

(DIRE) Roma, 30 Lug. – “Nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di persone ricoverate che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021)”. È quanto emerge dalla bozza dell’ultimo monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 3%- si legge ancora nel report- Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 1.194 (20/07/2021) a 1.611 (27/07/2021)”. (Cds/Dire) 10:37 30-07-21