Etiopia. L’ONU e gli USA premono per riportare aiuti nel Tigrey

(DIRE) Roma, 30 Lug. – La prossima settimana la responsabile dell’Agenzia statunitense per la cooperazione allo sviluppo (Usaid), Samantha Power, sarà in Etiopia per incontrare le autorità di governo nel tentativo di negoziare una soluzione alla crisi umanitaria del Tigray. Nella regione, da ormai nove mesi, prosegue un conflitto che secondo le agenzie delle Nazioni Unite e diverse ong internazionali, ha spinto alla fame 400.000 persone. I responsabili del World Food Programme (Wfp) hanno denunciato che i propri convogli non riescono a portare gli aiuti alimentari alle popolazioni del Tigray a causa dei combattimenti, mentre un proprio convoglio è stato attaccato a inizio luglio. Sempre con l’obiettivo di portare sollievo alle popolazioni locali, ieri ad Addis Abeba è arrivato anche Martin Griffiths, sottosegretario generale per gli Affari umanitari delle Nazioni Unite e coordinatore degli aiuti di emergenza, il quale ha denunciato che i bisogni umanitari della popolazione stanno aumentando a causa del conflitto, che intanto si starebbe espandendo. Ieri, media internazionali hanno riferito che nella vicina regione di Amhara si stanno intensificando gli scontri tra l’esercito federale, sostenuto dalle truppe dell’Amhara, contro i miliziani del Tigray. Questo nonostante il governo dell’Etiopia abbia proclamato un cessate il fuoco unilaterale a giugno. (Alf/Dire) 11:31 30-07-21