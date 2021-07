Forlì-Cesena, incendio nel comune di Borghi: in fumo un ettaro di bosco

Alle 18 del 29 Luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti a San Giuliano in Galilea, nel comune di Borghi, per l’incendio di bosco. Per domare le fiamme è intervenuta la squadra per incendi boschivi del Comando di Forlì, una squadra dal distaccamento di Cesena e una squadra dal distaccamento volontari di Savignano sul Rubicone per un totale di 8 automezzi impiegati. Le squadre hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio e bonificare l’area interessata di circa un ettaro. Sul posto presenti anche i Carabinieri Forestali.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73966