Gotha. 15 Condanne, la più pesante a 25 anni. Assolto l’ex Senatore Antonio Caridi

La sentenza di primo grado del processo Gotha è stata letta dalla Presidente del Collegio giudicante Silvia Capone a tarda sera, intorno alle 21.30, nell’aula bunker di Reggio Calabria. Dopo circa 4 anni il procedimento “guidato” dal procuratore Giovanni Bombardieri che si è avvalso del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dei sostituti: Stefano Musolino, Walter Ignazitto, Roberto Di Palma, Sara Amerio e Giulia Pantano è arrivato ad una prima serie di conclusioni.

Le pene richieste dal pool di pubblici ministeri sono state per lo più rispettate o leggermente abbassate. Ma dei 30 imputati del processo Gotha, la metà sono stati assolti. Per quel che riguarda il mondo della politica, tra le assoluzioni, importanti sono quelle dell’ex Senatore Antonio Caridi e dell’ex Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa. Tra le condanne 25 anni (3 in meno di quelli richiesti dall’accusa) per l’ex Deputato Paolo Romeo e a 13 anni (7 in meno di quelli richiesti dall’accusa) all’ex sottosegretario regionale Alberto Sarra.

