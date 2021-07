Kenya. Accordo con Londra per l’impiego di medici nel Regno Unito

(DIRE) Roma, 30 lug. – Un accordo per permettere a medici e infermieri del Kenya non occupati di lavorare nel Regno Unito è stato sottoscritto a Londra da ministri dei due Paesi. L’intesa riguarda professionisti e dirigenti del comparto sanitario qualificati ma non impiegati. A firmarla i ministri Sajid Javid e Simon Chelugi, al termine di una visita di tre giorni a Londra del presidente keniano Uhuru Kenyatta. L’accordo prevede che gli operatori sanitari possano beneficiare di una corsia privilegiata per l’ingresso in Gran Bretagna.

Secondo l’emittente inglese Bbc, l’intesa potrebbe essere d’interesse per molti professionisti keniani che spesso denunciano stipendi bassi e ritardi nei pagamenti. A oggi i cittadini del Paese africano che lavorano nel Servizio sanitario nazionale del Regno Unito sono quasi 900.

Secondo il portale Business Daily Africa, di recente Londra aveva già firmato con Nairobi un’intesa per favorire l’ingresso in Gran Bretagna di lavoratori altamente qualificati ma non laureati. Misure, queste, parte di una revisione delle norme legata alla Brexit.

(Dire) 12:04 30-07-21