Palermo, numerosi incendi di vegetazione nei comuni della provincia

Nella giornata del 29 Luglio i Vigili del Fuoco di Palermo sono intervenuti per contrastare i numerosi incendi di vegetazione che hanno interessato tutta la provincia: San Giuseppe Jato, Petralia Soprana, Partinico, Belmonte Mezzagno, Carini, Caccamo, Prizzi, Valledolmo, Misilmeri e Cefalà Diana. Oltre alle squadre di terra, a salvaguardia delle zone abitate, sono intervenuti anche i canadair della flotta aerea del corpo Nazionale, che hanno effettuato numerosi lanci nelle aree interessate. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e si è resa necessaria l’evacuazione preventiva di diverse abitazioni in prossimità delle zone lambite dalle fiamme.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73961