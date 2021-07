Reggio Calabria. Processo Gotha: sentenza attesa dopo le 19.00

E’ attesa per questa sera dopo le 19.00 la sentenza del primo grado (ordinario) di Gotha, il noto processo in cui sono coinvolti ben 30 soggetti, tra politici, amministratori e presunti vertici della ‘Ndrangheta reggina. Il lungo procedimento che si è tenuto nell’Aula Bunker di Reggio Calabria è oggi arrivato, come preannunciato durante il dibattimento dalla Presidente Silvia Capone puntualmente alla fase delle sue conclusioni. Il collegio dei giudici si è ritirato in Camera di Consiglio intorno alle ore 11.10 di questa mattina. La procura, per voce del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, ha chiesto per gli imputati del Gotha, la conferma delle condanne richieste in fase di dibattimento che sommate erano poco più di 250 anni di reclusione.

FMP