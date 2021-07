Via libera in Senato al Decreto Legge sulla P.A.

E’ passato al Senato della Repubblica il maxi emendamento sul rafforzamento delle pubbliche amministrazioni e sulla efficienza della giustizia. Il Governo Draghi, per non correre rischi dell’ultimo minuto, aveva posto la Fiducia il risultato è stato una maggioranza schiacciante, 168 voti a favore e 9 contrari. Le operazioni in aula sono state per appello nominale e con voto palese. Il testo votato al Senato, scade l’8 di Agosto, e passa adesso al vaglio della Camera dei Deputati. Il maxi emendamento approvato a Palazzo Madama è interamente sostitutivo del Decreto Legge sulla Pubblica amministrazione

FMP