Antonia Sottile vince la fascia di Miss Città di Diamante

La diciannovenne cosentina Antonia Sottile è Miss Città di Diamante. Seconda classificata Sara Mendicino, terza classificata Jennifer Stella, quarta classificata Josephine Leto, quinta classificata Adriana Miceli, sesta classificata Serena Vitali. In giuria Max Chen, Domenico Geraci, Federica Montanelli, Kevin Marulla, Raffaele Cammarella, Gianfranco Cofone, Maria Teresa Mancini, Angelo Scorza, Alfredo Miranda, Fabrizio Ruffolo. “Sono molto emozionata, devo ancora elaborare quanto successo.” – commenta Antonia – “Ho appena terminato gli studi di liceo classico e ho intenzione di iscrivermi alla facoltà di lettere moderne. Alle ragazze che sognano la fascia, ma in qualche modo hanno paura, dico di non arrendersi mai e di mettersi in gioco, poiché questa è un’esperienza che in un modo o nell’altro porteremo sempre con noi”. L’evento ha ospitato l’esibizione di un grande talento canoro calabrese, Martina Chiappetta, il corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, oltre la presenza delle finaliste regionali: Francesca Tiziana Russo, Denise Caligiuri, Erika Arena, Martina Salvatore, Elisabetta De Gaio, Martina Canonico. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio continua così la sua missione di bellezza e valorizzazione dei territori della Calabria, in questo caso l’Anfiteatro dei Ruderi di Cirella, una struttura unica nel suo genere, che gode di una vista mozzafiato e un tocco di maestosità. “Ci teniamo molto a ringraziare il grande professionista e padrone di casa Alfredo De Luca per la fiducia, così come il Comune di Diamante che, nella persona del sindaco Ernesto Magorno, ci hanno gratificato riconfermandoci per il secondo anno consecutivo.” – dichiarano gli agenti regionali – “Quest’anno, inoltre, è nata una nuova collaborazione con Surra Italia, alla quale porgiamo un grande ringraziamento per la fiducia concessaci. Un ringraziamento infine al pubblico, alle ragazze, ai genitori, e al nostro super staff”. “La nostra azienda punta molto sul territorio calabrese, e una manifestazione come Miss Italia è l’ideale per valorizzare ancora di più il nostro marchio, da sempre attento a tematiche ambientali ed energetiche.” – commentano Domenico Geraci direttore generale Surra Italia e Max Chen, amministratore delegato – “Come Miss Italia Calabria nel tempo si evolve così noi con tecnologia, ambiente e risparmio.” Soddisfazione espressa anche da Alfredo De Luca, direttore artistico del Teatro dei Ruderi: “Ospitiamo con orgoglio questo evento perché è una tappa che fa ormai tradizione. Questo concorso penso sia una delle iniziative con più portata a livello di importanza territoriale. Cerchiamo così di offrire un servizio ottimale affinché il tutto venga valorizzato al meglio”. Prossimo appuntamento sabato 31 luglio nella splendida location dell’atelier Temptation’s Gallery a Palmi, con la prima selezione regionale dove sarà eletta Miss Eleganza Calabria, fascia che permetterà alla vincitrice di andare a rappresentare la Calabria alle pre-finali nazionali del concorso.