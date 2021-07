Coronavirus, UK: primo lockdown per la piccola Isola di Alderney

11:31 – L’Isola di Alderney nel Canale della Manica, sotto la Corona Britannica sebbene molto vicina alla Germania, con una popolazione di appena 2.400 abitanti ha registrato il suo primo focolaio di Coronavirus. L’isola è 5 km, larga 3 km e fonda la sua economia sul turismo ed è uno dei “Paradisi Fiscali” che l’Italia ha incluso nella sua “Black List”. Il focolaio di Coronavirus ha costretto le autorità a chiudere gran parte dell’isola che era aperta ai viaggi turistici per la stagione estiva. Avendo pochi abitanti, ad Alderney sono stati tutti vaccinati con almeno una dose, dunque secondo le misure applicate, chi ha ricevuto entrambe le dosi da almeno due settimane non ha l’obbligo di quarantena, a meno che non venga contattato direttamente dalle autorità sanitarie. Il focolai sembra sia partito da un viaggiatore che era già in auto isolamento dal 16 Luglio 2021 e da una scuola dell’isola St Anne’s, in cui anche gli insegnanti completamente vaccinati hanno dovuto osservare un periodo di quarantena. (cit. BBC)

SM