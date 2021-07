“E neanche processi veloci”

(DIRE) Roma, 31 Luglio – “La riforma Cartabia non è altro che il frutto di compromessi al ribasso tra i partiti della maggioranza. Non garantisce né la certezza della pena né processi veloci. Per questo Fratelli d’Italia si opporrà a questo scempio della giustizia”. Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com/Pol/ Dire) 20:28 31-07-21