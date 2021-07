Reggio Calabria, pericoloso incendio sulla collina di Pentimele rende l’aria irrespirabile

17.00 – E’ in corso già da diverse ore un vasto incendio sulle colline di Pentimele appena sopra il centro abitato nella zona Nord di Reggio Calabria. Sterpaglie e alberi della macchia mediterranea stanno andando a fuoco nonostante l’impegno incessante dei Vigili del Fuoco. A rendere l’aria irrespirabile non solo la colonna di fumo che si leva dall’incendio sopra Pentimele ma anche il calore delle fiamme che si aggiunge a quello di una giornata torrida come quella odierna in cui il termometro segna adesso 32°. Il controllo capillare del territorio è determinante in un momento torrido come quello di queste settimane.

