Il velocista italiano vola in semifinale dei 100 metri piani a Tokyo 2020, disciplina regina dell’atletica leggera, fermando il cronometro a 9″94. Marcell Jacobs, che nella batteria ha fatto segnare il secondo tempo, ha realizato il nuovo record nazionale italiano, migliorando se stesso (9”95) e facendo quindi ben sperare per il passaggio in finale. Jacobs è apparso molto sciolto ed in ottima forma.