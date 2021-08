Jacobs è il nuovo figlio del vento. 9″80 e regala il primo oro della storia all’Italia

L’Olimpiade di Tokyo 2020 rimarrà nella storia dello sport italiano per tanti motivi, ma quello di cui si parlerà per anni a venire è sicuramente quello dei 100 metri piani, conquistato da Marcell Jacobs. L’atleta Azzurro già nelle batterie aveva realizzato il primato italiano per entrare successivamente nella storia dello sport nazionale come primo italiano a partecipare ad alla finale dei 100 metri. In molti avevano avuto l’impressione che lo avesse realizzato in “scioltezza”, ed infatti Jacobs incanta lo stadio e vince l’oro olimpico con il tempo di 9″.80 nella disciplina che da sempre affascina lo sport mondiale.

