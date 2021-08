Novabee, azienda con sede centrale a Napoli e attiva nella ricerca e distribuzione di device estetici e medicali assume nuove risorse per commercializzare i propri prodotti sul territorio nazionale. La ricerca di informatori scientifici è rivolta a circa 25 risorse, che verranno selezionate in questi mesi. Requisiti importanti per candidarsi sono:

– ottime capacità organizzative e di problem-solving;

– buone proprietà di linguaggio;

– spiccate doti relazionali.

Gli interessati possono consultare la sezione online “Lavora con noi” di Novabee, dove oltre a tutti i dettagli aziendali è possibile anche inviare la propria candidatura in modalità telematica, utilizzando l’apposito form e allegando curriculum vitae aggiornato.

fonte: https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Novabee-seleziona-informatori-scientifici.aspx