Controlli antidroga della Polizia di Stato in tutta la Capitale

Arrestate 6 persone, una denunciata in stato di libertà, sequestrata cocaina, hashish e 320 euro in contanti

Continuano incessanti i controlli antidroga in tutto il territorio della capitale, a contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini del commissariato Romanina diretto da Moreno Fernandez, a seguito di un’intensa attività info-investigativa, hanno arrestato F.D. cittadino italiano di 23 anni per detenzione illegale ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo da diverso tempo, avevo intrapreso una florida attività di spaccio nei quartieri Romanina e Tor Vergata. Da accertamenti effettuati, i poliziotti sono riusciti a risalire all’abitazione dell’uomo, nella quale sono riusciti ad accedere citofonando e con una scusa lo hanno fatto scendere. Una volta informato F.D. di cosa stava accadendo i poliziotti insieme all’uomo sono saliti nell’appartamento, dove a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti 45 grammi di cocaina. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e la droga sequestrata.

Nel giro di poche ore, gli agenti della sezione volanti diretta da Massimo Improta, hanno arrestato 2 persone. In via dell’Archeologia, durante un controllo d’iniziativa , i poliziotti hanno arrestato un ragazzo italiano di 17 anni, perché trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state rinvenute ulteriori 23 dosi sempre di cocaina, a fine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato. In zona Fidene-Serpentara, durante un controllo, gli agenti hanno arrestato V.D. cittadino italiano di 24 anni, in quanto trovato in possesso di 5 grammi di hashish, sottoposto a perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altri 115 grammi della stessa sostanza. A seguito di normale controllo, gli uomini del commissariato Viminale diretto da Mauro Baroni, hanno arrestato C.S. cittadino senegalese di 35 anni, trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. Denunciato in Stato di libertà un minore italiano di 17 anni, dagli uomini del commissariato Casilino diretto da Michele Peloso, trovato in possesso di 320 euro in contanti e 4,5 grammi di cocaina.