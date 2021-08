Coronavirus, Australia: dopo 7 settimane, 300 soldati in strada per far rispettare il lockdown

11:26 – A sette settimane dall’inizio del lockdown imposto per limitare la diffusione del Coronavirus sul Continente, le autorità di Sydney sono state costrette a dispiegare l’esercito per le strade per assicurare il rispetto delle norme. Numerose sono state le multe che hanno ricevuto i residenti da parte delle autorità locali, per aver violato le norme, che impongono uscite necessarie, per lavoro, ragioni mediche, esercizio fisico o acquisto di beni di prima necessità. L’Australian Defence Force, scrive TGCOM24, ha schierato a Sydney circa 300 soldati assistiti dalla polizia e dal “personale dell’Adf nella consegna dei pacchi di cibo, nell’assistenza a domicilio e nei controlli“. (cit. TGCOM24)

