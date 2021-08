Coronavirus, Londra: test negativi su superfici e aria di treni e metropolitane

11:09 – Le autorità di Londra hanno eseguito dei test e dei tamponi per rilevare tracce di Coronavirus nell’aria e sulle superfici delle quattro stazioni più importanti della città: London Euston, Birmingham New Street, Liverpool Lime Street e alla stazione di Manchester Piccadilly. I tamponi sono stati effettuati all’interno delle stazioni e sui treni, sulle maniglie delle scale mobili e su tutte le aree molto toccate, secondo BBC, “mentre i campioni di aria di un’ora hanno controllato la presenza di virus nell’aria“. I test sono stati ripetuti a Gennaio e a Giugno dall’Imperial College di Londra, ma non è stata trovata alcuna traccia di contaminazione né sulle superfici e nell’aria. Sono stati effettuati test simili anche nelle metropolitane di Londra, anch’essi con esito negativo. I test non escludono la possibile circolazione del virus, monitorano solamente la quantità di Coronavirus presente in questi luoghi. Le squadre di pulizia e igienizzazione stanno svolgendo dunque un ottimo lavoro nella prevenzione della diffusione del virus in luoghi pubblici molto affollati. I viaggiatori devono comunque indossare la mascherina e igienizzare spesso le mani per motivi di sicurezza. (cit. BBC)

SM