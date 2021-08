Green Pass. Giorgetti: Figliuolo lavora a sistema di tamponi a prezzo politico

(DIRE) Roma, 2 Ago. – “Io penso che nel momento in cui tu decidi di non vaccinarti, quello è un tuo diritto. Ma non è un tuo diritto andare in luoghi dove potenzialmente puoi contaminare altri”. Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, alla festa della Lega di Milano Marittima, espone la sua posizione in relazione al green pass e all’obbligo vaccinale. Giorgetti precisa di essere contrario all’obbligo. Ma non al green pass. “Io ho detto e ribadisco che l’uso del green pass, non va bene per le libertà costituzionali. Per esempio se ti chiedo il green pass per andare a votare o per candidarti come ha detto Letta, io inorridisco”, premette. “Ma la compatibilità con il green pass ad esempio sui trasporti può essere ottenuto anche coi tamponi. Figliuolo sta lavorando a un sistema di tamponi a prezzo politico in modo che anche chi non vuole vaccinarsi può andare in farmacia e fare il tampone”, spiega il ministro che precisa di essere vaccinato. (Rai/ Dire) 21:21 02-08-21