La Spezia, turista disperso: ritrovato aggrappato al muraglione della ferrovia

Nella notte tra l’1 e il 2 Agosto, i Vigili del Fuoco de La Spezia sono stati impegnati nella ricerca di una persona scomparsa nel tratto di costa davanti a Corniglia, alle 5 terre. L’allarme è scattato quando un turista che si trovava alla stazione FS di Corniglia ha chiamato il NUE (Numero Unico Emergenze) per riferire che sentiva una richiesta di aiuto in mare. Sul posto è intervenuto anche il personale della capitaneria di porto per il coordinamento delle operazioni e i Carabinieri. Dopo più di due ore di ricerche lungo tutta la costa, rese particolarmente complicate dal mare molto mosso, il disperso, un turista torinese di 28 anni, è stato individuato aggrappato al muraglione della ferrovia nel tratto tra Corniglia e Manarola. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero della Capitaneria di Porto che lo ha verricellato a bordo e lo ha portato all’elinucleo di Luni.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74018