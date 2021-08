Quirinale. Tajani: “Berlusconi al Colle il mio sogno nel cassetto”

“Centrodestra sarà fondamentale in elezione del nuovo Capo dello Stato ”

(DIRE) Napoli, 3 Ago. – “Io ho detto che il mio sogno nel cassetto è vedere Berlusconi al Quirinale, ma questa è una mia idea, un mio sogno”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, incontrando i giornalisti a Napoli. A una domanda sul nome della ministra della Giustizia Marta Cartabia, Tajani risponde che è “prematuro parlare di candidature”. “Non facciamo nomi, ce ne sono moltissimi. Non bisogna fare un torto a nessuno – prosegue – e soprattutto avere rispetto del presidente Mattarella che ancora deve guidare il Paese nei prossimi sei mesi fino al voto. Poi, purché siano persone capaci, in grado di garantire l’unità nazionale e la rappresentatività del nostro Paese, vanno tutti bene. Vedremo chi sarà, bisogna parlarne ma ancora è chiaramente prematuro”. “Certamente, per i numeri che ha, il centrodestra – osserva ancora Tajani – dovrà giocare un ruolo importante e essere determinante per l’elezione del prossimo capo dello Stato”. (Nac/Dire) 14:44 03-08-21