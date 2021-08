Ambiente. Regione Lombardia investe in mobilità elettrica: stanziati 13 mld

Risorse destinate ad infrastrutture e colonnine di ricarica

(DIRE) Milano, 4 Ago. – La Lombardia investe nei trasporti ecologici. La giunta ha deciso di destinare 13 milioni di euro alla realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli. “La Regione sceglie gli incentivi anziché i divieti. Visto il successo e le numerose richieste provenienti dal precedente bando, abbiamo deciso di stanziare ulteriori risorse”, spiega l’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo. L’obiettivo del Pirellone è “ridurre le emissioni inquinanti”. I 13 milioni si aggiungono, dunque, ai 2 milioni già messi a disposizione. “Il rifinanziamento della misura- commenta l’assessora ai Trasporti Claudia Maria Terzi- conferma l’impegno della Lombardia a favore della mobilità elettrica: agevolare la diffusione delle colonnine di ricarica è fondamentale per consentire al cittadino di scegliere l’opzione del veicolo elettrico”. Due le linee d’intervento: una per realizzare i punti di ricarica delle flotte di veicoli delle pubbliche amministrazioni (sia di proprietà che a noleggio) e l’altra per creare in aree pubbliche punti di ricarica destinati ai veicoli di proprietà dei cittadini. (Iaz/ Dire) 15:53 04-08-21