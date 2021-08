R.D. Congo. Dagli Usa 1,6 miliardi per i progetti di cooperazione

Confermato sostegno a Governo Tshisekedi, accordo quinquennale

(DIRE) Roma, 4 ago. – Rendere la Repubblica democratica del Congo un Paese “più prospero e pacifico, offrendo alle comunità e alle persone opportunità di crescita”: questo l’obiettivo di un piano di sostegno americano di durata quinquennale e un valore di un miliardo e 600 milioni di dollari.

Le dichiarazioni sullo scopo dei finanziamenti sono state rilasciate alla testata Jeune Afrique da un responsabile dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo Usaid a Kinshasa.

L’accordo sui fondi è stato sottoscritto il 20 luglio nella capitale congolese dal viceministro degli Esteri Samy Adubango e da Paul Sabatine, capomissione di Usaid.

Degli stanziamenti beneficeranno sette regioni: Kivu, Haut-Uélé, Tanganyika, Maniema, Haut-Katanga, Ituri e Kasaï. Tre le direttrici di intervento: 500 milioni per l’efficienza delle istituzioni, 546 milioni per i servizi di base, dall’acqua all’elettricità, e 471 milioni di dollari per una crescita “inclusiva, diversificata e sostenibile”.

L’accordo è stato sottoscritto alcuni giorni dopo un’intesa del governo congolese con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un prestito a tasso agevolato da un miliardo e mezzo di dollari. Secondo Jeune Afrique, il contesto è quello di un miglioramento dei rapporti tra Kinshasa e Washington a seguito della nomina dell’ambasciatore americano Mike Hammer nel settembre 2018 e dell’elezione del presidente Félix Tshisekedi nel dicembre dello stesso anno.

Come pattuito a fine luglio, i progetti di cooperazione americani affiancheranno il Plan de développement national (Pnd), agenda in 12 punti definita a Kinshasa per il periodo 2020-2024.

(Dire) 11:27 04-08-21