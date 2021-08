Recovery. All’Italia 1,6 miliardi in più, saranno usati per le PMI

Il piano nazionale punta alla transazione verde e digitale

(DIRE) Bruxelles, 5 Ago. – La Commissione Europea ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro per l’Italia nel quadro del programma React-Eu, così come riporta una nota della Commissione. I nuovi fondi saranno veicolati nell’ambito del programma operativo nazionale ‘Imprese e competitività’. Queste risorse aggiuntive sosterranno le PMI nella transizione verde e digitale. Le risorse React-Eu saranno investite anche in interventi nel campo dell’energia, nello sviluppo e nel rafforzamento delle Smart grids per la trasmissione e la distribuzione dell’energia e in misure volte ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici pubblici. React-Eu fa parte di NextGenerationEu e mira a rafforzare la polita di coesione europea veicolando risorse verso i territori più colpiti dalla pandemia di covid-19. (Pis/Dire) 15:29 05-08-21