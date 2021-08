CalabriAmoci, un esempio del Terzo Settore Calabrese dalla grande famiglia ASI

CalabriAmoci è una “giovane” associazione di promozione sociale della grande famiglia dell’ASI, attiva nella zona di San Lorenzo nella provincia di Reggio Calabria. Nelle parole del suo Presidente, Paolo Neri “L’area in cui viviamo è ricchissima di borghi, di luoghi a volte sperduti o abbandonati, ma bellissimi e ricchi di storia che ci devono rendere orgogliosi e che intendiamo far conoscere meglio” traspare l’amore verso il territorio e la voglia di comunicare la ricchezza culturale, nella più ampia accezione del termine, che lo contraddistingue. Mission di CalabriAmoci creare una fruttuosa collaborazione tra la cittadinanza, le realtà aggregative e le istituzioni che negli anni si è tradotta in interventi sul territorio che vanno dalla lotta per la riqualifica del lungomare di Marina di San Lorenzo alle operazioni di bonifica e pulizia di spazi pubblici come l’area giochi bimbi, il campo sportivo e il cimitero di San Lorenzo e la sanificazione dei locali della Chiesa del paese (Cit ASI.it). Non è mancato l’impegno sociale dell’associazione anche durante il periodo più intenso della pandemia covid si è presa cura dei più deboli, portando la spesa a domicilio o i farmaci a quanti sono stati impossibilitati. CalabriAmoci ha creato un a rete solidale di intervento con parrocchie ed istituzioni locali. I progetti dell’Associazione, come spiega il suo Presidente, sono stati sicuramente rallentati dalla pandemia ma verranno messi in atto al più presto, è questo spirito di solidarietà aggiunto alla voglia di valorizzare il territorio, l’arma vincente di CalabriAmoci esempio di funzionalità ed utilità sociale del Terzo Settore calabrese.

