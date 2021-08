Il Presidente Draghi sul Reddito di Cittadinanza: “È troppo presto per dire se verrà ridisegnato, se verrà riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Quello che però vorrei dire è che il concetto alla base del Reddito di Cittadinanza io lo condivido in pieno“. Questa l’ultima dichiarazione di oggi del premier Mario Draghi durante l’incontro con i Giornalisti a Palazzo Chigi, che animerà il dibattito politico durante questa “pausa2 estiva di Agosto.

