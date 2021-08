Partire informati: le previsioni del traffico nei prossimi fine settimana

Sono iniziate le ferie estive con gli spostamenti, soprattutto in auto, dei vacanzieri italiani e stranieri verso le località turistiche del nostro Paese. Le previsioni effettuate ci dicono che nei prossimi fine settimana il traffico su strade e autostrade sarà da “bollino rosso” con la criticità maggiore (bollino nero) Sabato 7 Agosto.

In vista delle partenze verso le località turistiche, anche di transito verso altri Paesi, Viabilità Italia ha formulato un calendario di previsione traffico e ha predisposto la mappatura degli itinerari alternativi da utilizzare in caso di congestione in alcuni punti della rete autostradale italiana.

Prima di partire è consigliabile, sempre, far controllare l’efficienza del mezzo con cui si viaggia; mettersi alla guida quando si è in buone condizioni di salute; mantenere la concentrazione alla guida; rispettate la velocità e conoscere le condizioni di traffico, così da evitare inconvenienti spiacevoli.

Per rimanere informati consultate il Piano Estivo 2021 che prevede anche il piano di vigilanza aerea e l’elenco delle società concessionarie ed aree geografiche d’Italia nonché l’indicazione dei presidi delle Forze dell’ordine presso i caselli e lungo le tratte autostradali.

fonte: https://www.poliziadistato.it/articolo/1560eda1e88c99d053427073