Scuola. Aprea (FI): Bene Governo sul Green Pass al personale

(DIRE) Roma, 6 Ago. – “Forza Italia esprime grande soddisfazione per le decisioni prese dal Governo in riferimento al green pass per il personale della scuola. Dopo due anni di ‘stop and go’ nelle lezioni scolastiche e con il pericolo di nuove ondate di contagio pandemico che ad oggi non si possono escludere, prevedere il possesso del green pass da parte di tutto il personale della scuola rappresenta il primo e necessario provvedimento per organizzare un avvio della ripresa delle lezioni in presenza e, soprattutto, in condizioni di maggiore sicurezza”. Lo afferma Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Istruzione del movimento azzurro. “D’altra parte nella scuola, che è un servizio pubblico essenziale e che prevede l’obbligo della frequenza degli studenti fino a 16 anni- aggiunge- la responsabilità collettiva di creare condizioni di sicurezza negli ambienti educativi pubblici deve prevalere su qualsiasi altra considerazione di natura individuale. Sono certa che il personale della scuola comprenderà la necessità di rispettare le disposizioni appena approvate, in coerenza con la generosità e la responsabilità dimostrate fin dalla prima fase della campagna vaccinale”.

“A tal fine – prosegue Aprea – occorre che ci sia in questo mese che precede l’ inizio delle lezioni una ulteriore intensificazione delle vaccinazioni dei docenti e di tutto il personale della scuola, con particolare attenzione a quelle regioni che appaiono più indietro rispetto all’obiettivo da centrare. Anche perché non possiamo più permetterci di prevedere chiusure delle scuole o limitazioni alla frequenza in presenza degli studenti in considerazione del livello molto alto degli apprendimenti perduti rilevati dai dati Invalsi soprattutto dove si è proceduto finora con allontanamento degli studenti dalle scuole. Bene, per questo anche la disposizione che regola l’eventuale ricorso alla sospensione delle lezioni alla sola presenza accertata di focolai. Allo stesso modo, è incoraggiante sapere che nelle scuole superiori dove docenti e studenti risulteranno vaccinati si potrà fare a meno degli strumenti di protezione”. Per Aprea “in tal senso, occorre proseguire con la campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti dai 12 ai 19 anni e alle loro famiglie perché valutino l’opportunità di vaccinare i ragazzi. Sono segnali di un lento ritorno ad una nuova normalità che può sicuramente dare alle comunità scolastiche nuovo entusiasmo e voglia di ripresa puntando ancora una volta sulla relazione educativa e sul dialogo tra generazioni così tanto sacrificato finora. Con i provvedimenti attuativi che seguiranno nei prossimi giorni saranno più chiare responsabilità e procedure da rispettare, ma la strada intrapresa è quella giusta . Forza Italia conferma il proprio sostegno al governo ed augura buon lavoro ai dirigenti scolastici e al personale tutto della scuola dichiarando fin d’ora la disponibilità a prevedere tempi e modalità sostenibili per la piena attuazione delle norme”. (Com/Anb/ Dire) 09:35 06-08-21