Covid. 6.902 nuovi casi, 22 decessi, tasso positività al 2,3%

(DIRE) Roma, 7 Agosto – Cresce, di poco, il numero di nuovi casi di covid in Italia: oggi sono 6.902, con un aumento di 303 unità rispetto a ieri. Ma sono di più anche i tamponi effettuati: 293.863, +49.206 rispetto a ieri. Scende l’indice di positività: è al 2,34% dal 2,7% di ieri. I decessi sono 22 (ieri 24) per un totale di vittime dall’inizio della pandemia pari a 128.209. Incremento dei ricoveri nei reparti ordinari che sono al momento 2.533 (+84) e del numero dei malati in terapia intensiva, 288 (+11), con 29 ingressi giornalieri (-3). (Anb/ Dire) 18:20 07-08-21