Lecce: denunciato cittadino senegalese per detenzione e spaccio di stupefacente

Gli Agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce, hanno denunciato un senegalese di 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli Agenti mentre percorrevano Viale Oronzo Quarta hanno notato, sull’uscio di un Kebab, poco distante dalla Stazione Ferroviaria, divenuto ormai da anni noto luogo di ritrovo di cittadini extracomunitari, la presenza di uno di questi che ha tentato di eludere il controllo da parte dei poliziotti. La persona notata, il senegalese di 29 anni, in regola con il permesso di soggiorno, sottoposto ad una perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 15 grammi di marijuana nascosto negli slip. L’uomo è stato pertanto deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro probatorio.