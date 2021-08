La “Notte Bianca” di Palmi in programma il 21 Agosto 2021

Sara’ il 21 Agosto 2021 la V° Edizione della NOTTE BIANCA di PALMI firmata ‘andreacogliandroeventi’ in collaborazione con il COMUNE DI PALMI, assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Dopo il grande successo delle precedenti con oltre 50.000 presenza sulla Citta’ di Palmi, si prepara per il quinto anno uno degli eventi più attesi della provincia di Reggio Calabria, con inizio a partire dalle ore 20 orario no stop.

Una nottata all’insegna del divertimento, con oltre 25 eventi sparsi nelle vie Cittadine del Centro Storico della Citta’, con artisti di strada, giocolieri, sputa fuoco, trampolieri, infiorata, concerto live in Piazza I° Maggio con gli SKAPIZZA.

La nota agenzia di Eventi e Spettacoli sta organizzando come ogni anno con passione e sacrifici per renderla come sempre, una notte magnifica, ringraziando anche tutti gli sponsor che hanno contribuito a questo grande evento.

In un post apparso dall’organizzazione sulla pagina ufficiale su Facebook (Andrea Cogliandro Eventi) riporta le seguenti parole:

“Sperando che tutto questo possa aiutare e dare slancio ai commercianti palmesi e al rilancio dell’economia duramente colpita dal Covid, serve anche il vostro aiuto e senso di responsabilità per tornare ad una vita normale rispettando tutte le regole.”

Non rimane che darsi appuntamento a Palmi il 21 Agosto 2021 per una grande nottata di puro divertimento sempre rispettando le regole.

Per essere aggiornati sulla Notte Bianca di Palmi:

https://www.facebook.com/events/2641849322786488/?ref=newsfeed