Martina De Lorenzo è Miss Sorriso Calabria

La diciannovenne reggina Martina De Lorenzo si aggiudica la fascia di Miss Sorriso Calabria accedendo così, di diritto, alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Seconda classificata Francesca Carolei, Terza classificata Erika Arena. In giuria Andrea Palermo, Lia Molinaro, Eleonora Albanese, Maria Misericordia, Alina Bondarenko, Salvatore Clemenzi, Mariella Lascala, Melissa Luppino. “Sono emozionatissima, è stata una bellissima esperienza e sono circondata da un clima gioviale.” – commenta Martina – “Attualmente dovrò iniziare il secondo anno di medicina e chirurgia, e studio anche recitazione, grande passione che ho sin da piccola. Alle ragazze desiderose della fascia, ma allo stesso tempo timorose dico di fare tutto ciò che il loro cuore desidera, con determinazione e senza paura”. Ma nella kermesse non è mancato l’intrattenimento, con l’esibizione del talento canoro calabrese Orazio Manfredi in arte “Oras”, del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro e la presenza di Ilaria Frollani, finalista regionale per il Lazio. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, da sempre attenta alla valorizzazione dei territori della Calabria, porta il prestigioso evento nella così detta “costa dei gelsomini” a Bianco. Il nome della cittadina deriva infatti proprio dalle vicine colline argillose di bianco colore e, sorta tra la fine del XI secolo e l’inizio del X, originariamente era posizionata a 4 chilometri dal mare ma, il terremoto del 1783 costringe la popolazione a spostarsi sulla costa, dove verrà edificato l’attuale centro urbano. Oggi Bianco vanta forti potenzialità turistiche, tra cui l’azzurro mare bandiera blu 2002, l’estesa spiaggia, la vicinanza al Parco Nazionale dell’Aspromonte e il ricco patrimonio di beni culturali della zona. “Ringraziamo tutta la cittadina di Bianco per averci accolti e fatti sentire a casa. Un sentito ringraziamento inoltre al sindaco Aldo Canturi, all’assessore Pasquale Ceratti e Francesco Marte, presidente del consiglio comunale, per aver fortemente voluto la realizzazione della manifestazione” – dichiarano gli agenti regionali – “Un altro doveroso ringraziamento al Presidente del Consiglio Regionale Giovanni Arruzzolo e all’Onorevole Raffaele Sainato, oltre alla Regione Calabria per il patrocinio. Ringraziamo ancora la nostra squadra per il grande lavoro che sta facendo, i giurati, le ragazze e i genitori”. “Il lungomare di Bianco si è trasformato in un salotto culturale che questa sera vede anche la manifestazione, già da vent’anni, di Miss Italia Calabria.” – dichiara Aldo Canturi, sindaco di Bianco – “Questa è una degna iniziativa di immagine per il nostro comune, soprattutto per quanto riguarda il lungomare, che è il più bello della locride. Il programma di questa estate è inoltre molto ricco, cercando comunque di rispettare tutte le misure di sicurezza previste”. Soddisfazione anche per Francesco Marte, Presidente del consiglio comunale di Bianco: “Per noi questo evento è motivo di orgoglio per la valorizzazione dei nostri territori. Qui c’è molto da vedere e sicuramente queste iniziative rendono il clima più sereno, ma non per questo bisogna abbassare la guardia”. “Miss Italia è ormai un brand che dà visibilità a tutte le piazze nelle quali si manifesta, e Bianco è fiera di organizzare questa importante serata, che le consente di valorizzare appieno il territorio.” – commenta Pasquale Ceratti, vice sindaco di Bianco e consigliere metropolitano – “Oltre alle spiagge e alle scogliere mi riferisco anche al vino Greco di Bianco, al Bergamotto, che insieme formano un importante messaggio di bellezza per il quale siamo grati alla regione e a tutti i presenti questa sera”. Le selezioni potranno essere seguite su TEN (Teleuropa Network) tutti i sabati alle 15 e le domeniche alle 21. Prossimo appuntamento martedì 10 agosto, con l’elezione di Miss Città di Scilla.