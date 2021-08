Cammarata (Ag). Arrestato mentre appiccava un vasto incendio

Cammarata (Ag): I Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo in flagranza di reato per aver appiccato un vasto incendio. Fondamentale la segnalazione di un privato cittadino che ha permesso l’immediato intervento dei militari e delle squadre anti-incendio. La collaborazione fattiva dei cittadini è fondamentale per coadiuvare e rendere ancor più efficace, come nel caso specifico avvenuta a Cammarata nell’agrigentino, l’azione delle Forze dell’Ordine, soprattutto in un momento così delicato come quello attuale in relazione ai numerosi incendi di natura dolosa.

