Coronavirus, Wuhan: completati test di massa sui residenti, no bambini sotto i 6 anni

10:21 – Gli 11 milioni di abitanti di Wuhan, luogo in cui ha avuto origine la Pandemia di Coronavirus, sono stati sottoposti ai test obbligatori imposti dal Governo locale a partire da Martedì 3 Agosto. Le autorità hanno comunicato che tali test di massa sono terminati e sono stati effettuati su tutti i residenti, scrive ADNKRONOS, “ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e degli studenti durante la pausa estiva“. I test di massa a Wuhan sono stati effettuati per fornire “una copertura completa di tutti i residenti in città” e ne sono emersi solamente “due contagi trasmessi localmente“. (cit. ADNKRONOS)

SM